Новые турникеты увеличат пропускную способность в московском метро

Новые турникеты увеличат пропускную способность в московском метроВ 2026 году на 25 станциях поставят 85 компактных устройств
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAХ сообщил, что в 2026 году на 25 станциях метро установят еще 85 новых турникетов столичного производства. Благодаря компактной конструкции число проходов вырастет на 20 процентов, а пропускная способность станций увеличится до 40 процентов.
Кроме того, планируется разместить 450 современных терминалов и автоматов для продажи билетов. Они работают быстрее прежних, что позволит вдвое сократить время обслуживания пассажиров.
Собянин также отметил, что Москва продолжает развивать билетную систему. Уже сегодня город предлагает самый широкий в мире выбор способов оплаты проезда и гибкие тарифы. Абонементы и билеты для учащихся остаются самыми доступными среди крупных российских городов.
