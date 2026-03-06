Новые турникеты увеличат пропускную способность в московском метро

Кроме того, планируется разместить 450 современных терминалов и автоматов для продажи билетов. Они работают быстрее прежних, что позволит вдвое сократить время обслуживания пассажиров.

Собянин также отметил, что Москва продолжает развивать билетную систему. Уже сегодня город предлагает самый широкий в мире выбор способов оплаты проезда и гибкие тарифы. Абонементы и билеты для учащихся остаются самыми доступными среди крупных российских городов.