В России
Опубликовано 07 июня 2026, 17:59
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Новые угольные ТЭС в России предложили строить рядом с месторождениями

Пилотные проекты хотят разместить в регионах добычи
Председатель комиссии Госсовета по энергетике, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что пилотные проекты угольных электростанций нового поколения выгодно размещать вблизи мест добычи угля. Это снизит затраты на транспортировку топлива и повысит эффективность генерации. Выбор площадок будет зависеть от готовности регионов участвовать в инициативе, пишет ТАСС.
Новые угольные ТЭС в России предложили строить рядом с месторождениями

© Ferra.ru

Николаев подчеркнул, что внедрение современных технологий в угольной энергетике крайне актуально. Сейчас в России строят крупные угольные станции мощностью в сотни мегаватт, иногда почти до гигаватта, но по технологическим решениям полувековой давности. В других странах уже применяют более современные и экологичные подходы. По мнению главы комиссии, это позволяет существенно повысить эффективность генерации.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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