Новые угольные ТЭС в России предложили строить рядом с месторождениями

Николаев подчеркнул, что внедрение современных технологий в угольной энергетике крайне актуально. Сейчас в России строят крупные угольные станции мощностью в сотни мегаватт, иногда почти до гигаватта, но по технологическим решениям полувековой давности. В других странах уже применяют более современные и экологичные подходы. По мнению главы комиссии, это позволяет существенно повысить эффективность генерации.