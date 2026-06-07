Новые угольные ТЭС в России предложили строить рядом с месторождениями

Опубликовано 07 июня 2026, 17:591 мин.
Новые угольные ТЭС в России предложили строить рядом с месторождениямиПилотные проекты хотят разместить в регионах добычи
Председатель комиссии Госсовета по энергетике, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что пилотные проекты угольных электростанций нового поколения выгодно размещать вблизи мест добычи угля. Это снизит затраты на транспортировку топлива и повысит эффективность генерации. Выбор площадок будет зависеть от готовности регионов участвовать в инициативе, пишет ТАСС.
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Николаев подчеркнул, что внедрение современных технологий в угольной энергетике крайне актуально. Сейчас в России строят крупные угольные станции мощностью в сотни мегаватт, иногда почти до гигаватта, но по технологическим решениям полувековой давности. В других странах уже применяют более современные и экологичные подходы. По мнению главы комиссии, это позволяет существенно повысить эффективность генерации.