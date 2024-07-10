Новый центр цифровых технологий начал работу в Уфе

Опубликовано 10 июля 2024, 22:36
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Новый центр цифровых технологий начал работу в УфеПри университете
В Уфе начал работу Евразийский центр цифровых технологий (ЕЦЦТ) при Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ). Центр сосредоточен на разработке и продвижении IT-продуктов, а также обучении специалистов в области виртуальной и дополненной реальности, компьютерных игр и других проектов. Он также занимается подготовкой и трудоустройством студентов и молодых специалистов.
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По словам ректора университета Вадима Захарова, дизайн-проект центра интегрирован в Межвузовский студенческий кампус, предоставляя комфортное пространство для учебы и работы. На первом этаже расположены комнаты для отдыха с детьми и кафе, на втором — образовательные и рабочие зоны для групповой работы.
В ЕЦЦТ работают как молодые специалисты и студенты, так и ведущие ученые Уфимского университета и представители креативной индустрии, включая анимационную студию «Муха» и компанию «АйВиСистемз».