Новый центр цифровых технологий начал работу в Уфе

По словам ректора университета Вадима Захарова, дизайн-проект центра интегрирован в Межвузовский студенческий кампус, предоставляя комфортное пространство для учебы и работы. На первом этаже расположены комнаты для отдыха с детьми и кафе, на втором — образовательные и рабочие зоны для групповой работы.

В ЕЦЦТ работают как молодые специалисты и студенты, так и ведущие ученые Уфимского университета и представители креативной индустрии, включая анимационную студию «Муха» и компанию «АйВиСистемз».