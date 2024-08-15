Новый девайс для диагностики нарушений сна создадут в Самаре

Устройство будет фиксировать важные физиологические параметры во время сна и передавать данные на смартфон для последующего анализа. Это позволит пользователям засыпать и просыпаться в оптимальное время, что особенно важно для тех, кто страдает от нарушений цикла «сон-бодрствование».

Прототип устройства планируется протестировать в 2024 году, а его серийный выпуск ожидается в 2026 году. Новая разработка объединяет точность медицинских приборов с удобством использования на дому, что сделает диагностику сна доступной каждому, отметили в пресс-службе.