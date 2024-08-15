Новый девайс для диагностики нарушений сна создадут в Самаре

Опубликовано 15 августа 2024, 12:24
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Новый девайс для диагностики нарушений сна создадут в СамареСовместно с компанией "Аскона
В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сообщили, что специалисты вуза совместно с компанией «Аскона» разрабатывают уникальное портативное устройство для диагностики и коррекции нарушений сна в домашних условиях. Новинка позволит пользователям контролировать свой сон, выявлять причины проблем и оценивать эффективность лечения.
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Устройство будет фиксировать важные физиологические параметры во время сна и передавать данные на смартфон для последующего анализа. Это позволит пользователям засыпать и просыпаться в оптимальное время, что особенно важно для тех, кто страдает от нарушений цикла «сон-бодрствование».
Прототип устройства планируется протестировать в 2024 году, а его серийный выпуск ожидается в 2026 году. Новая разработка объединяет точность медицинских приборов с удобством использования на дому, что сделает диагностику сна доступной каждому, отметили в пресс-службе.