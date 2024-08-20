Новый ИИ-ассистент для колоноскопии получил одобрение Минздрава России

ArtInCo представляет собой ИИ-ассистента, который в режиме реального времени помогает обнаруживать полипы и аденомы в толстой кишке, подсвечивая малозаметные новообразования. Это решение совместимо с эндоскопическим оборудованием различных производителей и уже показало значительные результаты в клинических испытаниях.

По данным Минздрава РФ, с момента начала разработки системы в 2022 году проведено проспективное исследование на 100 пациентах, которое показало увеличение частоты выявления новообразований с 40,6% до 56,4%. В настоящее время проводится рандомизированное мультицентровое исследование на 1000 пациентов, в котором участвуют ведущие медицинские учреждения страны.