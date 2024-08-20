Новый ИИ-ассистент для колоноскопии получил одобрение Минздрава России

Опубликовано 20 августа 2024, 21:58
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Новый ИИ-ассистент для колоноскопии получил одобрение Минздрава РоссииОн помогает обнаруживать полипы и аденомы в толстой кишке
В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщили, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения одобрила медицинское изделие ArtInCo, разработанное НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава России в сотрудничестве с российской компанией «Алнисофт». Это устройство использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения точности диагностики при колоноскопии.
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ArtInCo представляет собой ИИ-ассистента, который в режиме реального времени помогает обнаруживать полипы и аденомы в толстой кишке, подсвечивая малозаметные новообразования. Это решение совместимо с эндоскопическим оборудованием различных производителей и уже показало значительные результаты в клинических испытаниях.
По данным Минздрава РФ, с момента начала разработки системы в 2022 году проведено проспективное исследование на 100 пациентах, которое показало увеличение частоты выявления новообразований с 40,6% до 56,4%. В настоящее время проводится рандомизированное мультицентровое исследование на 1000 пациентов, в котором участвуют ведущие медицинские учреждения страны.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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