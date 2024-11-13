Новый ИИ от Сеченовского университета ускорит диагностику рака

Разработанная система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) автоматически анализирует гистологические сканы, подсчитывая лимфоузлы с опухолевой тканью и без нее. Это значительно уменьшает время, которое патоморфологи тратят на отсмотр образцов, и позволяет врачам сосредоточиться на более сложных случаях, где найдены метастазы.

Экспериментальная проверка модели, проведенная на реальных пациентах специалистами Института клинической морфологии и цифровой патологии, показала, что использование ИИ увеличивает скорость и точность анализа. Алгоритм помогает патоморфологам не отвлекаться на здоровые ткани и сосредотачиваться на тех образцах, где есть метастазы, что повышает эффективность диагностики.

Как пояснил заведующий лабораторией СППВР Александр Бирюков, для качественного лечения колоректального рака важно точно определить стадию заболевания. Патоморфологи обрабатывают десятки гистологических образцов от одного пациента, что является трудоемким процессом. Благодаря ИИ теперь возможен первичный анализ биопсийных материалов, что позволяет оптимизировать работу специалистов.