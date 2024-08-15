Новый комплекс от «Росэлектроники» повысит безопасность посадки на авианосцы

Новый комплекс, созданный НИИ телевидения в составе «Росэлектроники», измеряет скорость самолета после касания палубы и автоматически корректирует натяжение троса аэрофинишера — системы торможения. Это позволит снизить истираемость троса на 30% и уменьшить перегрузку летчика во время посадки, сообщили в холдинге.

Оборудование может быть установлено как на существующих, так и на строящихся российских тяжелых авианесущих крейсерах, а также на индийских авианосцах «Викрамадитья» и «Викрант». Новый комплекс значительно снизит ударные нагрузки на пилота и увеличит срок службы тормозного оборудования, что улучшит общие условия для посадки, отметили в холдинге.