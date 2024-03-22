«Новый космос» будет мониторить заповедники России с высоты

Опубликовано 22 марта 2024, 19:30
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«Новый космос» будет мониторить заповедники России с высотыВ рамках сотрудничества
На международной конференции «Вселенная белого медведя» в «Сколково» Росзаповедцентр и аэрокосмическая корпорация «Новый космос» договорились о сотрудничестве. Они планируют заниматься экомониторингом и дистанционным зондированием территорий заповедников и национальных парков.
Глава Росзаповедцентра, Дарья Мацук, отметила, что совместная работа позволит использовать передовые методы в сохранении и изучении природы. Она также подчеркнула важность достижения технологического суверенитета в этой сфере.
Планируется разработка новых решений для мониторинга окружающей среды и охраняемых территорий, а также экспертиза экологических проектов и технологий. Особое внимание будет уделено использованию радиолокационного и оптического зондирования Земли.
Конференция «Вселенная белого медведя» проводится с целью создания международной экспертной площадки по вопросам биологического разнообразия Арктики.