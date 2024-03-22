«Новый космос» будет мониторить заповедники России с высоты

Глава Росзаповедцентра, Дарья Мацук, отметила, что совместная работа позволит использовать передовые методы в сохранении и изучении природы. Она также подчеркнула важность достижения технологического суверенитета в этой сфере.

Планируется разработка новых решений для мониторинга окружающей среды и охраняемых территорий, а также экспертиза экологических проектов и технологий. Особое внимание будет уделено использованию радиолокационного и оптического зондирования Земли.

Конференция «Вселенная белого медведя» проводится с целью создания международной экспертной площадки по вопросам биологического разнообразия Арктики.