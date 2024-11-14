В России
Опубликовано 14 ноября 2024, 16:54
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Новый материал для экстремальных температур разработали в России

Применение в космонавтике, криогенной промышленности и полярных широтах
Специалисты Университета МИСИС совместно с китайскими коллегами создали композиционный материал, способный сохранять высокую прочность и пластичность при сильных морозах. Это открытие может оказать значительное влияние на технологии, использующиеся в космонавтике, криогенной промышленности и в районах с экстремально низкими температурами.
Новый материал для экстремальных температур разработали в России

© Ferra.ru

Основной задачей ученых было создание материала, который сохранял бы свои механические характеристики при температурах ниже -150 °C — в области криогенных температур. Результатом стало создание слоистого материала на основе металлического стекла, который не разрушался хрупко при таких низких температурах.

Разработка обладает уникальными свойствами: при ударе материал не рассыпается на осколки. Это связано с особыми переходными процессами на границе кристаллического и аморфного металлов, что приводит к локальному разогреву материала. В свою очередь, нагретый металл становится более пластичным, что предотвращает быстрое распространение трещины и сохраняет прочность материала.

Созданный материал имеет широкий спектр применения, в том числе для изготовления компонентов конструкций, работающих в условиях низких и сверхнизких температур. К примеру, его можно использовать в технике, предназначенной для работы в космосе или в полярных регионах.