Новый материал для экстремальных температур разработали в России

Основной задачей ученых было создание материала, который сохранял бы свои механические характеристики при температурах ниже -150 °C — в области криогенных температур. Результатом стало создание слоистого материала на основе металлического стекла, который не разрушался хрупко при таких низких температурах.

Разработка обладает уникальными свойствами: при ударе материал не рассыпается на осколки. Это связано с особыми переходными процессами на границе кристаллического и аморфного металлов, что приводит к локальному разогреву материала. В свою очередь, нагретый металл становится более пластичным, что предотвращает быстрое распространение трещины и сохраняет прочность материала.

Созданный материал имеет широкий спектр применения, в том числе для изготовления компонентов конструкций, работающих в условиях низких и сверхнизких температур. К примеру, его можно использовать в технике, предназначенной для работы в космосе или в полярных регионах.