Новый материал с углеродными нановолокнами запатентовали в Новосибирске

Главным преимуществом разработанных нановолокон является то, что их добавление в полиэтилен в количестве менее 1% значительно снижает абразивный износ. Трубы, изготовленные из этого композита, прослужат дольше и окажутся более устойчивыми к воздействию твердых частиц в агрессивных средах.

Нановолокна производятся методом пиролиза метана, что также позволяет получать бирюзовый водород — экологически чистый источник энергии. Учёные отмечают, что использование данного метода может стать важным шагом в развитии низкоуглеродной экономики.