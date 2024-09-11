Новый материал с углеродными нановолокнами запатентовали в Новосибирске

Опубликовано 11 сентября 2024, 16:181 мин.
Новый материал с углеродными нановолокнами запатентовали в НовосибирскеНовый материал продлит срок службы труб и повысит их прочность
Ученые Института катализа СО РАН и Института проблем нефти и газа СО РАН запатентовали уникальный материал на основе полиэтилена и углеродных нановолокон. Эти волокна усиливают устойчивость полиэтилена к истиранию, что делает новый материал идеальным для труб в системах водоотведения и канализации.
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Главным преимуществом разработанных нановолокон является то, что их добавление в полиэтилен в количестве менее 1% значительно снижает абразивный износ. Трубы, изготовленные из этого композита, прослужат дольше и окажутся более устойчивыми к воздействию твердых частиц в агрессивных средах.
Нановолокна производятся методом пиролиза метана, что также позволяет получать бирюзовый водород — экологически чистый источник энергии. Учёные отмечают, что использование данного метода может стать важным шагом в развитии низкоуглеродной экономики.