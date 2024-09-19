В России
Опубликовано 19 сентября 2024, 17:38
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Новый метод диагностики эпилепсии с использованием ИИ разработали в России

Подход сократит время исследования
Учёные Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) разработали метод на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизированного анализа эпилептических приступов, который значительно улучшает диагностику. Исследование опубликовано в журнале The European Physical Journal Special Topics.
Новый метод диагностики эпилепсии с использованием ИИ разработали в России
© Yassine Khalfalli

Эпилепсия — распространенное неврологическое заболевание, для диагностики которого часто требуется длительное наблюдение и анализ ЭЭГ. Новый подход использует каскадную систему, сочетающую искусственный интеллект и экспертные знания о физиологии эпилепсии. Это позволяет более точно и быстро выявлять эпилептические приступы, сократив время исследования на 90−95%.

Разработка включает предварительный анализ данных с пометкой возможных эпилептических приступов, которые затем подтверждает врач. Система обучалась на реальных клинических данных, что повысило ее надежность в практике.

Этот метод может облегчить работу врачей-эпилептологов и стать основой для систем поддержки принятия решений в медицине. В планах ученых — тестирование других подходов машинного обучения и апробация метода на больших объемах данных.