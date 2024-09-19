Новый метод диагностики эпилепсии с использованием ИИ разработали в России

Эпилепсия — распространенное неврологическое заболевание, для диагностики которого часто требуется длительное наблюдение и анализ ЭЭГ. Новый подход использует каскадную систему, сочетающую искусственный интеллект и экспертные знания о физиологии эпилепсии. Это позволяет более точно и быстро выявлять эпилептические приступы, сократив время исследования на 90−95%.

Разработка включает предварительный анализ данных с пометкой возможных эпилептических приступов, которые затем подтверждает врач. Система обучалась на реальных клинических данных, что повысило ее надежность в практике.

Этот метод может облегчить работу врачей-эпилептологов и стать основой для систем поддержки принятия решений в медицине. В планах ученых — тестирование других подходов машинного обучения и апробация метода на больших объемах данных.