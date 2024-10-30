Новый метод диагностики лимфомы кожи создали в России

Грибовидный микоз характеризуется появлением на коже красных пятен, бляшек и узлов, которые могут изъязвляться. Эти проявления могут вызывать сильный зуд и выглядят как шляпки грибов, что дало название болезни. По словам директора Клиники кожных и венерических заболеваний Сеченовского университета Ольги Олисовой, заболевание может развиваться годами, однако своевременная диагностика значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Ученые улучшили диагностику, анализируя уровень микроРНК в крови пациентов. МикроРНК, присутствующие в клетках организма, играют ключевую роль в биологических процессах. Изменения в их экспрессии могут указывать на превращение здоровой клетки в опухолевую.