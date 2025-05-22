Новый метод диагностики сердечной недостаточности создан в России

Технология позволяет точнее определять разные формы заболевания, включая варианты с сохраненной и сниженной фракцией выброса левого желудочка. Для каждого типа ученые выявили характерные метаболические маркеры, что поможет подобрать индивидуальное лечение.

Как пояснили разработчики, новый подход учитывает особенности метаболизма пациентов. У одних преобладают признаки воспаления, у других — окислительного стресса. Это требует разных терапевтических стратегий.

Метод метаболомного профилирования предоставляет комплексную информацию о состоянии организма. В перспективе он может стать дополнением к традиционным способам диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование продолжается — ученые работают над уточнением диагностических критериев для различных групп пациентов.