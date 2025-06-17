Новый метод герметизации легких разработан в России

Опубликовано 17 июня 2025, 14:041 мин.
Новый метод герметизации легких разработан в РоссииТехнология снижает риск послеоперационных осложнений
В пресс-службе Сеченовского университета Минздрава России сообщили, что ученые вуза ссоздали уникальный способ герметизации легочной ткани, который уменьшает вероятность послеоперационных осложнений. Методика сочетает использование биологического клея с коллагеновой мембраной, разработанной учеными вуза.
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Как поясняют исследователи, такая комбинация значительно улучшает заживление и предотвращает утечку воздуха после хирургических вмешательств. Предварительные испытания подтвердили эффективность подхода, аналогов которому пока нет в мировой практике.
По словам Евгения Тарабрина, заведующего кафедрой госпитальной хирургии университета, после завершения доклинических испытаний методику начнут применять в клиниках. Это позволит предложить пациентам более надежный вариант лечения при операциях на легких.
Разработанный метод не имеет аналогов в мире, отметили в пресс-службе вуза.