Новый метод герметизации легких разработан в России

Как поясняют исследователи, такая комбинация значительно улучшает заживление и предотвращает утечку воздуха после хирургических вмешательств. Предварительные испытания подтвердили эффективность подхода, аналогов которому пока нет в мировой практике.

По словам Евгения Тарабрина, заведующего кафедрой госпитальной хирургии университета, после завершения доклинических испытаний методику начнут применять в клиниках. Это позволит предложить пациентам более надежный вариант лечения при операциях на легких.

Разработанный метод не имеет аналогов в мире, отметили в пресс-службе вуза.