Новый метод распознавания болезней подсолнечника создали в России

Опубликовано 16 сентября 2024, 13:381 мин.
Новый метод распознавания болезней подсолнечника создали в РоссииИскусственный интеллект улучшает мониторинг полей
Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали систему раннего и точного распознавания болезней подсолнечника. Используя ансамбль нейронных сетей и искусственный интеллект, специалисты создали метод, который позволяет мониторить поля и выявлять мучнистую росу и серую гниль — одни из самых распространенных заболеваний этой масличной культуры.
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Разработанная система демонстрирует точность распознавания до 97,02%, что значительно улучшает методы контроля за состоянием растений. Мучнистая роса и серая гниль могут вызывать почти полную потерю урожая, если не принять меры своевременно. Новое решение позволяет оперативно выявлять очаги заболеваний и оценивать их распространение с помощью реальных полевых снимков.
Система уже применяет технологию дронов для сбора изображений, что позволяет оперативно отслеживать состояние полей в реальном времени.