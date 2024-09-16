Новый метод распознавания болезней подсолнечника создали в России

Разработанная система демонстрирует точность распознавания до 97,02%, что значительно улучшает методы контроля за состоянием растений. Мучнистая роса и серая гниль могут вызывать почти полную потерю урожая, если не принять меры своевременно. Новое решение позволяет оперативно выявлять очаги заболеваний и оценивать их распространение с помощью реальных полевых снимков.

Система уже применяет технологию дронов для сбора изображений, что позволяет оперативно отслеживать состояние полей в реальном времени.