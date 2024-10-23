Новый метод ускорит создание российских лекарств

Новый метод основан на использовании домино-реакций, когда химические реакции запускаются последовательно, что значительно упрощает синтез сложных молекул. В ходе исследования ученые разработали трехступенчатый процесс, который позволяет получать производные пироллизидина — органического соединения, содержащегося во многих растительных алкалоидах и востребованного в медицине.

С помощью этого метода уже созданы аналоги известных лекарств, включая препараты для лечения респираторных заболеваний и средства, предотвращающие тошноту и рвоту после операций. Ученые уверены, что полученные результаты могут значительно ускорить создание новых медикаментов, что особенно актуально в условиях стремления к обеспечению страны собственными лекарственными средствами.