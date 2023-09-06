Новый паром «Александр Деев» соединил Сахалин с материком

Паром может перевозить железнодорожные вагоны и все типы автомобилей, в том числе грузовые, также перевозить груз и улучшит ситуацию с завозом товаров, продовольствия и топлива на Сахалин. К тому же паром будет служить перевозчиком пассажиров в количестве до 200 человек, для них оборудованы столовая, зал, интернет-кафе, каюты, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Паром может проходить лед до 1,5 м и работать при температурах до -40 градусов по Цельсию.

Также планируется построить к 2024 году такой же паром на этот же маршрут – «Василий Ощепков».