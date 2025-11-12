Новый российский авиадвигатель ПД-8 прошел 4000 часов испытаний

Испытания проходят на стендах, летающей лаборатории Ил-76ЛЛ и двух опытных экземплярах «Суперджета». Двигатель создан с применением технологического задела от ПД-14 и современных отечественных материалов. Разработка ведется с 2019 года.

В программу испытаний входят полеты в условиях естественного обледенения. Ранее была успешно проверена защита двигателя от воздействия воды при движении самолета. После завершения сертификационных испытаний и получения сертификата типа планируется начать серийное производство ПД-8.