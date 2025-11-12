Новый российский авиадвигатель ПД-8 прошел 4000 часов испытаний

Опубликовано 12 ноября 2025, 23:511 мин.
Новый российский авиадвигатель ПД-8 прошел 4000 часов испытанийДвигатель создан для самолетов «Суперджет-100» и Бе-200
Разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией авиационный двигатель ПД-8 наработал более 4000 часов в ходе испытаний. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель тягой 8 тонн предназначен для оснащения ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.
© Объединенная авиастроительная корпорация
Испытания проходят на стендах, летающей лаборатории Ил-76ЛЛ и двух опытных экземплярах «Суперджета». Двигатель создан с применением технологического задела от ПД-14 и современных отечественных материалов. Разработка ведется с 2019 года.
В программу испытаний входят полеты в условиях естественного обледенения. Ранее была успешно проверена защита двигателя от воздействия воды при движении самолета. После завершения сертификационных испытаний и получения сертификата типа планируется начать серийное производство ПД-8.