Новый российский космический аппарат передал первые снимки Земли

"Ресурс-П"

На борту космического аппарата «Ресурс-П» успешно проведена первая съемка с использованием новой оптико-электронной аппаратуры «Геотон-Л1» с системой приема информации «Сангур-1У». Эта аппаратура предназначена для съемки земной и водной поверхности с высоким разрешением, что позволяет использовать ее для различных целей, включая мониторинг природных ресурсов, контроль чрезвычайных ситуаций и создание карт различного масштаба.