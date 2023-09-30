Новый российский препарат от рака признали эффективным

Новый российский препарат от рака признали эффективнымЭффективность достигает 90%
Заведующий отделением — врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков в беседе с РИА Новости рассказал, что новый российский отечественный препарат для лечения рака при помощи света показал себя эффективным.
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В некоторых случаях эффективность лечения может достигнуть 90-100%. Препарат практически не имеет побочных эффектов и хорошо переносится пациентами.
Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100 процентов.