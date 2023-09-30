Новый российский препарат от рака признали эффективным

Эффективность достигает 90%

Заведующий отделением — врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков в беседе с РИА Новости рассказал, что новый российский отечественный препарат для лечения рака при помощи света показал себя эффективным.