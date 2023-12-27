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В России
22:22, 27 декабря 2023
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Новый российский ракетный двигатель на перекиси водорода проходит испытания

Он будет использоваться для ПТК

В Роскосмосе сообщили, что Научно-исследовательский институт машиностроения (НИИмаш) в рамках интегрированного холдинга ракетного двигателестроения, руководимого НПО «Энергомаш» госкорпорации, испытывает новый ракетный двигатель на основе перекиси водорода.

Новый российский ракетный двигатель на перекиси водорода проходит испытания

© Ferra.ru

Планируется его использовать в спускаемом аппарате для нового поколения пилотируемого космического корабля (ПТК), отметили в госкорпорации.

Разработанный Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и смонтированный в НИИмаше, новый ракетный двигатель проходит доводочные испытания и предназначен для применения в возвращаемом аппарате перспективного пилотируемого космического корабля.

Роскосмос уточнил, что на данный момент проходят работы по изготовлению двигателей для комплектации огневого макета системы спуска и других моделей. Планируется скорое проведение испытаний огневого макета для данной системы.

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