Новый российский ракетный двигатель на перекиси водорода проходит испытания

Планируется его использовать в спускаемом аппарате для нового поколения пилотируемого космического корабля (ПТК), отметили в госкорпорации.

Разработанный Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и смонтированный в НИИмаше, новый ракетный двигатель проходит доводочные испытания и предназначен для применения в возвращаемом аппарате перспективного пилотируемого космического корабля.

Роскосмос уточнил, что на данный момент проходят работы по изготовлению двигателей для комплектации огневого макета системы спуска и других моделей. Планируется скорое проведение испытаний огневого макета для данной системы.