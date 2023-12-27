Новый российский ракетный двигатель на перекиси водорода проходит испытания

Новый российский ракетный двигатель на перекиси водорода проходит испытанияОн будет использоваться для ПТК
В Роскосмосе сообщили, что Научно-исследовательский институт машиностроения (НИИмаш) в рамках интегрированного холдинга ракетного двигателестроения, руководимого НПО «Энергомаш» госкорпорации, испытывает новый ракетный двигатель на основе перекиси водорода.
© Ferra.ru
Планируется его использовать в спускаемом аппарате для нового поколения пилотируемого космического корабля (ПТК), отметили в госкорпорации.
Разработанный Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и смонтированный в НИИмаше, новый ракетный двигатель проходит доводочные испытания и предназначен для применения в возвращаемом аппарате перспективного пилотируемого космического корабля.
Роскосмос уточнил, что на данный момент проходят работы по изготовлению двигателей для комплектации огневого макета системы спуска и других моделей. Планируется скорое проведение испытаний огневого макета для данной системы.