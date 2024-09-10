Новый сервис из Питера защитит от кибератак объекты критической инфраструктуры

Опубликовано 10 сентября 2024, 18:111 мин.
Новый сервис из Питера защитит от кибератак объекты критической инфраструктурыИИ поможет выявлять уязвимости
В пресс-службе Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) сообщили, что ученые центра разработали новый сервис для защиты критической цифровой инфраструктуры от кибератак. Система позволяет моделировать сценарии возможных угроз, что поможет выявлять уязвимости на этапе проектирования и существенно повысить уровень защиты.
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По словам Дмитрия Левшуна, руководителя проекта, сервис оценивает, как цифровые системы справляются с киберфизическими атаками. Используя искусственный интеллект (ИИ), система анализирует данные о вредоносных факторах и предлагает меры по устранению угроз. Сервис позволяет симулировать атаки, например, на систему управления сетью поездов, чтобы понять риски и разработать меры по их снижению.
Система включает базу данных известных уязвимостей и модули ИИ, которые создают цифровых двойников злоумышленников и устройств для тестирования различных сценариев атак, отметили в пресс-службе.