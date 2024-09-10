Новый сервис из Питера защитит от кибератак объекты критической инфраструктуры

По словам Дмитрия Левшуна, руководителя проекта, сервис оценивает, как цифровые системы справляются с киберфизическими атаками. Используя искусственный интеллект (ИИ), система анализирует данные о вредоносных факторах и предлагает меры по устранению угроз. Сервис позволяет симулировать атаки, например, на систему управления сетью поездов, чтобы понять риски и разработать меры по их снижению.

Система включает базу данных известных уязвимостей и модули ИИ, которые создают цифровых двойников злоумышленников и устройств для тестирования различных сценариев атак, отметили в пресс-службе.