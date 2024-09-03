Новый сервис спутниковой связи от «ЭРА-ГЛОНАСС» охватит всю Россию

Партнерство двух компаний включает разработку программ для массового использования спутниковой связи, охватывающей все виды транспорта и подвижные объекты. Уже успешно протестированы российские трекеры и терминалы для передачи данных и голоса.

Создаваемые сервисы будут использовать ресурсы российских спутников на геостационарной орбите, что обеспечит технологический суверенитет и импортозамещение. Среди ключевых продуктов — транспортная телематика, мониторинг объектов и аварийное оповещение через терминалы с кнопкой SOS, отметил Райкевич.

Также будет доступна голосовая мобильная спутниковая связь и высокоточная навигация, востребованная для сельскохозяйственных машин и морского транспорта. В тестировании находится гибридная сеть связи для беспилотной авиации и лесной техники.