В России
Опубликовано 03 сентября 2024, 17:59
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Новый сервис спутниковой связи от «ЭРА-ГЛОНАСС» охватит всю Россию

Запуск связи и аварийного оповещения
Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Газпром космические системы» запустят масштабные сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения на всей территории России. Глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил об этом в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
Новый сервис спутниковой связи от «ЭРА-ГЛОНАСС» охватит всю Россию

© Ferra.ru

Партнерство двух компаний включает разработку программ для массового использования спутниковой связи, охватывающей все виды транспорта и подвижные объекты. Уже успешно протестированы российские трекеры и терминалы для передачи данных и голоса.

Создаваемые сервисы будут использовать ресурсы российских спутников на геостационарной орбите, что обеспечит технологический суверенитет и импортозамещение. Среди ключевых продуктов — транспортная телематика, мониторинг объектов и аварийное оповещение через терминалы с кнопкой SOS, отметил Райкевич.

Также будет доступна голосовая мобильная спутниковая связь и высокоточная навигация, востребованная для сельскохозяйственных машин и морского транспорта. В тестировании находится гибридная сеть связи для беспилотной авиации и лесной техники.