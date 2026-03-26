Новый способ охлаждения дата-центров предложили российские ученые

Технология адсорбционного охлаждения позволяет повторно применять отработанное тепло от серверных стоек высокой плотности для кондиционирования стоек низкой плотности. По расчетам ученых, это снижает энергопотребление центров обработки данных более чем на 20%, потенциально до 22%.

Современные системы охлаждения потребляют до 40% электроэнергии дата-центров. Новый метод использует тепло с температурой 40−60 градусов, которое выделяют стойки высокой плотности. Мезопористый силикагель в этом диапазоне эффективнее микропористых аналогов, увеличивая объем циркулирующей воды в цикле практически вдвое. Теоретический КПД цикла на уровне материала достигает 86%. Материал промышленно доступен и недорог.

В планах ученых создание лабораторного прототипа адсорбционного холодильника.