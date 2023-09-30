Новый терминал аэропорта Барнаула откроют к 2025 году

Изначально замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина заявил,что новый терминал аэропорта Барнаула построят только к 2026 году.

Планируется, что площадь нового терминала будет около 8,5 тыс. кв. м., это в два раза больше нынешнего терминала Барнаульского аэропорта. А пропускная способность составит 1 млн 150 тыс. пассажиров.