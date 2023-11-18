Новый вдох для бывшего завода Volvo в РФ: перезапуск производства в 2023 года

Технологический процесс восстановления предприятия уже начнется в ближайшие недели. Новый собственник активно вкладывает средства в производство и привлекает индустриальных партнеров, среди которых могут быть представители азиатских стран, а также возможное сотрудничество с автозаводом "Урал".

Группа компаний завершила первый этап перевода сотрудников с бывшего завода Volvo на предприятие "Автомобильное моторное общество", входящее в состав ГК. Планируется расширение ассортимента выпускаемых автомобилей и увеличение объемов производства, что в дальнейшем позволит вернуть в штат большее количество специалистов.