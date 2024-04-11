Новый завод по производству инструментов для металлообработки появится в Москве

Опубликовано 11 апреля 2024, 10:26
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Новый завод по производству инструментов для металлообработки появится в МосквеЧто обеспечит более 40 новых рабочих мест
Зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила, что Компания «НПФ Промрессурс» планирует построить завод на территории особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье. Площадь производственно-складского здания составит почти 1,5 тыс. кв. м, а инвестиции в проект превышают 832 млн рублей. Это приведет к созданию более 40 новых рабочих мест.
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Предприятие будет заниматься производством осевого твердосплавного инструмента и корпусных фрез с улучшенными характеристиками. Также будут предоставляться услуги по нанесению износостойких покрытий и рентген-термостабилизации на готовые изделия, добавила Зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
По словам Екатерины Зиновьевой, этот импортозамещающий проект поможет обеспечить российский рынок высококачественным инструментом для металлообработки.