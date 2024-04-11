Новый завод по производству инструментов для металлообработки появится в Москве

Предприятие будет заниматься производством осевого твердосплавного инструмента и корпусных фрез с улучшенными характеристиками. Также будут предоставляться услуги по нанесению износостойких покрытий и рентген-термостабилизации на готовые изделия, добавила Зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

По словам Екатерины Зиновьевой, этот импортозамещающий проект поможет обеспечить российский рынок высококачественным инструментом для металлообработки.