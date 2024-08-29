Новый завод по производству роботов появится в Москве

Проект на площадке «Печатники» позволит компании увеличить выпуск до 8−12 тысяч роботов в год к 2030 году. Инвестиции в проект составят более 1,5 миллиарда рублей. Уже начаты строительно-монтажные работы и создание технологической линии для новых машин, отметил Гарбузов.

Компания займется разработкой роботов с интегрированными функциями коллаборативных систем. Эти устройства будут безопасными, легко программируемыми и отличаться высокой производительностью и грузоподъемностью.

По словам генерального директора «Технорэд» Артема Лукина, проект укрепит позиции России в мировой индустрии роботизации и создаст новые рабочие места.