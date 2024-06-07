Новый завод по производству шлифовальных станков откроется в Липецке

Подписанный документ предусматривает инвестиции более 300 миллионов рублей в развитие станкостроительного производства, а также создание 100 новых рабочих мест.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что данное соглашение является важным шагом в направлении импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны. Он также подчеркнул необходимость подготовки квалифицированных кадров для работы на новом предприятии.

«РТ-Станкоинструмент» полностью принадлежит АО «Станкопром» государственной корпорации «Ростех». Холдинг «Станкопром», созданный в 2012 году по инициативе Министерства промышленности и торговли России, выполняет роль системного интегратора российской станкостроительной отрасли, отмечает РИА Новости.