В России
Опубликовано 07 июня 2024, 19:49
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Новый завод по производству шлифовальных станков откроется в Липецке

Инвестиции составят 300 миллионов рублей
Акционерное общество «РТ-Станкоинструмент» на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заключило соглашение о размещении производства шлифовальных станков в особой экономической зоне «Липецк».
Новый завод по производству шлифовальных станков откроется в Липецке

© Ferra.ru

Подписанный документ предусматривает инвестиции более 300 миллионов рублей в развитие станкостроительного производства, а также создание 100 новых рабочих мест.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что данное соглашение является важным шагом в направлении импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны. Он также подчеркнул необходимость подготовки квалифицированных кадров для работы на новом предприятии.

«РТ-Станкоинструмент» полностью принадлежит АО «Станкопром» государственной корпорации «Ростех». Холдинг «Станкопром», созданный в 2012 году по инициативе Министерства промышленности и торговли России, выполняет роль системного интегратора российской станкостроительной отрасли, отмечает РИА Новости.