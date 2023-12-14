Новый завод железобетонных конструкций появится в Москве

Инвестору предоставлен участок под строительство на 5 лет в рамках масштабного инвестиционного проекта. По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, производственный комплекс будет введен в строй в ближайшие годы. Общая площадь объекта составит 32 тысячи квадратных метров, а более 340 человек смогут найти занятие на предприятии.

Планируется, что завод будет производить до 45 тысяч единиц железобетонных конструкций ежегодно. Эти конструкции будут использоваться при возведении несущих стен, лестничных площадок, балконов и других элементов зданий. Новый комплекс важен для развития строительной отрасли и обеспечения строительных проектов в Москве.