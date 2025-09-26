НСПК перейдет на новые криптографические алгоритмы к 2030 году

Проект предусматривает постепенную модернизацию всей инфраструктуры, включая карточные и мобильные приложения, программное обеспечение терминалов и процессинговые системы. Такой подход позволит обеспечить безопасность операций и повысить доверие к платежным сервисам.

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что развитие технологий требует подготовки к возможным угрозам. Особое внимание уделяется будущему появлению постквантовой криптографии, способной кардинально изменить сферу информационной безопасности.

В компании считают, что внедрение новых алгоритмов необходимо для защиты данных пользователей от потенциальных киберугроз. Помимо модернизации систем, значимым направлением остаётся развитие инструментов противодействия мошенничеству и информирование граждан.