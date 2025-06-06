Опубликовано 06 июня 2025, 14:451 мин.
NtechLab разработала систему распознавания лиц для электромобиля «Атом»Технология обеспечит контроль доступа по биометрии
Российская компания NtechLab завершила ключевой этап создания системы распознавания лиц для отечественного электромобиля «Атом». Разработка позволит авторизовывать водителей с помощью биометрических данных без использования ключей или карт доступа.
Как сообщил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, основной функционал системы уже готов. Сейчас специалисты работают над интеграцией решения с автомобильными системами и готовятся к тестированию. После успешного завершения этих этапов технология будет готова к серийному внедрению.
Система станет первой в России разработкой такого уровня для автомобилей. Она создана на базе искусственного интеллекта и будет встроена в штатные бортовые компьютеры электромобиля. В перспективе аналогичную технологию планируют адаптировать для систем безопасности частных домов, отметил Паламарчук.