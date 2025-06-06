NtechLab разработала систему распознавания лиц для электромобиля «Атом»

Как сообщил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, основной функционал системы уже готов. Сейчас специалисты работают над интеграцией решения с автомобильными системами и готовятся к тестированию. После успешного завершения этих этапов технология будет готова к серийному внедрению.

Система станет первой в России разработкой такого уровня для автомобилей. Она создана на базе искусственного интеллекта и будет встроена в штатные бортовые компьютеры электромобиля. В перспективе аналогичную технологию планируют адаптировать для систем безопасности частных домов, отметил Паламарчук.