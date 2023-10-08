НТВ монетизирует собственные центры обработки данных

В телецентре площадью 69 тыс. кв. м разместится не только телеканал, но и некоторые производители контента для НТВ, а также неуказанные структуры «Газпром-Медиа» и внешние арендаторы. НТВ рассчитывает на прибыльность телецентра, в частности, за счет центров обработки данных, которые, по мнению компании, являются востребованным и быстрорастущим сегментом рынка.

Проект строительства предполагает смешанные инвестиции, из которых около 35-40% составляют собственные средства НТВ, а остальное - кредитная линия крупного банка, которую НТВ планирует погасить в течение 5-6 лет. Судьба освободившихся площадей в Останкинской башне, где в настоящее время работает НТВ, остается неизвестной.