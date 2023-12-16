Нутрициолог: яблоки и морковь – ключ к стройности и здоровью

Нутрициолог: яблоки и морковь – ключ к стройности и здоровьюВсе дело в клетчатке
Нутрициолог Екатерина Кузина подчеркнула важность включения в рацион питания продуктов, богатых клетчаткой, таких как яблоки и морковь, для поддержания стройности и улучшения здоровья, пишет Общественная служба новостей ссылаясь на интервью «АиФ».
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По словам Кузиной, клетчатка, содержащаяся в данных продуктах, способствует более быстрому насыщению и содержит витамины, антиоксиданты и минералы, благоприятно влияющие на организм.
Врач также отметила результаты медицинских исследований, которые показывают, что регулярное употребление яблок может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает снизить уровень холестерина и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Однако Кузина подчеркнула важность консультации с врачом перед внесением изменений в рацион, отметив, что баланс в питании является индивидуальным для каждого человека.
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