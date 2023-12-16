Нутрициолог: яблоки и морковь – ключ к стройности и здоровью

По словам Кузиной, клетчатка, содержащаяся в данных продуктах, способствует более быстрому насыщению и содержит витамины, антиоксиданты и минералы, благоприятно влияющие на организм.

Врач также отметила результаты медицинских исследований, которые показывают, что регулярное употребление яблок может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает снизить уровень холестерина и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Однако Кузина подчеркнула важность консультации с врачом перед внесением изменений в рацион, отметив, что баланс в питании является индивидуальным для каждого человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.