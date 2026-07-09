В России
Опубликовано 09 июля 2026, 14:00
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ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34

Самолёты прошли полный цикл испытаний
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России многофункциональные истребители Су-30СМ2 и истребители-бомбардировщики Су-34, сообщила ОАК в своём Telegram-канале. Машины прошли все необходимые наземные и лётные испытания и направлены к местам несения службы. Как отмечается в пресс-релизе, поставки выполнены по графику в рамках гособоронзаказа.
ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34

© Объединенная авиастроительная корпорация

Су-30СМ2 — это глубокая модернизация предыдущей версии: самолёт оснащён мощной РЛС, позволяющей обнаруживать цели на большом расстоянии и поражать наземные, морские и воздушные объекты без входа в зону ПВО. Как отметил лётчик ВКС, принявший машину, это один из самых современных боевых самолётов в составе ВС РФ.

Су-34 «давно подтвердил статус лучшего в своём классе и уверенно сохраняет эту позицию», говорится в сообщении ОАК. Самолёт способен поражать наземные, надводные и воздушные цели, а также вести разведку на значительном удалении от аэродрома базирования. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что производственные площадки работают ритмично и строго по графику, одновременно ведётся работа над дальнейшим развитием машин.

«Производственные площадки ОАК ритмично и по графику выпускают и передают технику в рамках ГОЗ. Одновременно с поставками техники мы ведём работы по дальнейшему совершенствованию наших самолётов, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе СВО», – сообщил Вадим Бадеха.

Источник:ОАК
Автор:Андрей Кадуков
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