ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34

Су-30СМ2 — это глубокая модернизация предыдущей версии: самолёт оснащён мощной РЛС, позволяющей обнаруживать цели на большом расстоянии и поражать наземные, морские и воздушные объекты без входа в зону ПВО. Как отметил лётчик ВКС, принявший машину, это один из самых современных боевых самолётов в составе ВС РФ.

Су-34 «давно подтвердил статус лучшего в своём классе и уверенно сохраняет эту позицию», говорится в сообщении ОАК. Самолёт способен поражать наземные, надводные и воздушные цели, а также вести разведку на значительном удалении от аэродрома базирования. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что производственные площадки работают ритмично и строго по графику, одновременно ведётся работа над дальнейшим развитием машин.

«Производственные площадки ОАК ритмично и по графику выпускают и передают технику в рамках ГОЗ. Одновременно с поставками техники мы ведём работы по дальнейшему совершенствованию наших самолётов, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе СВО», – сообщил Вадим Бадеха.