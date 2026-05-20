ОАК показала первый полёт двухместного истребителя Су-57

В официальном Telegram-канале Ростеха отмечается, что полёт прошёл штатно. Двухместный Су-57 можно использовать не только для обучения пилотов, но и для управления действиями объединённой группы пилотируемой и беспилотной авиации.

Также сообщается, что самолёт предназначен для решения широкого круга задач, в том числе в сложных метеоусловиях и при сильных помехах.

Двухместная модификация расширяет боевые возможности Су-57: она позволяет эффективнее управлять группой, координировать атаки и передавать данные в реальном времени.

«Сегодня наши авиастроители обеспечивают беспрецедентные объёмы выпуска востребованных в войсках самолётов и непрерывно работают над развитием современных авиационных комплексов. Созданный специалистами ОКБ Сухого двухместный вариант Су-57 может быть задействован не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединённой группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства», – сообщили в Ростехе.