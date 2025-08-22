ОАК создаст укороченную версию отечественного самолета МС-21

Новая модификация будет отличаться более коротким фюзеляжем по сравнению с базовой моделью МС-21−310. Количество пассажирских мест сократится со 175 до примерно 153. Окончательные технические характеристики еще определяются.

Чемезов отметил, что разработка ведется с сохранением преемственности с существующей версией самолета. Это позволит ускорить процесс создания, поскольку не потребуется проектировать воздушное судно с нуля.

После завершения эскизно-технического проекта решение о дальнейших работах будет зависеть от государственного финансирования. При положительном решении начнется разработка рабочей конструкторской документации.

Укороченная версия МС-21 предназначена для расширения выбора авиакомпаний.