Опубликовано 26 сентября 2025, 15:58
Объединенная судостроительная корпорация создала образовательный технопарк

Новая площадка будет готовить кадры для судостроительной отрасли
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) создала многофункциональный технопарк «Корабел» на базе Санкт-Петербургского колледжа судостроения, информационных и прикладных технологий. Официальное открытие состоялось в рамках международной выставки «Нева-2025».
Новая образовательная площадка оснащена современным техническим оборудованием и цифровыми решениями. Это позволит интегрировать все этапы жизненного цикла строительства кораблей в единую информационную среду. Студенты получат профессиональные компетенции в области проектирования, производства и эксплуатации судов различных типов.

Директор департамента по управлению персоналом ОСК Юлия Оганезова отметила, что технопарк станет важным элементом кадровой политики корпорации. Он будет способствовать реализации стратегии инновационного развития и цифровой трансформации отечественного судостроения.

В рамках партнерства ОСК и колледж планируют совместно реализовать дополнительные образовательные программы. Среди них — «Судостроительная верфь», «Детское конструкторское бюро» и «Кодомастер».