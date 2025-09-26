Объединенная судостроительная корпорация создала образовательный технопарк

Новая образовательная площадка оснащена современным техническим оборудованием и цифровыми решениями. Это позволит интегрировать все этапы жизненного цикла строительства кораблей в единую информационную среду. Студенты получат профессиональные компетенции в области проектирования, производства и эксплуатации судов различных типов.

Директор департамента по управлению персоналом ОСК Юлия Оганезова отметила, что технопарк станет важным элементом кадровой политики корпорации. Он будет способствовать реализации стратегии инновационного развития и цифровой трансформации отечественного судостроения.

В рамках партнерства ОСК и колледж планируют совместно реализовать дополнительные образовательные программы. Среди них — «Судостроительная верфь», «Детское конструкторское бюро» и «Кодомастер».