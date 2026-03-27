Объем реализации российских IT-продуктов превысил 5 трлн рублей

Опубликовано 27 марта 2026, 22:071 мин.
Объем реализации российских IT-продуктов превысил 5 трлн рублейЗа шесть лет
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что объем реализации российских IT-продуктов и услуг превысил 5 трлн рублей. За шесть лет показатель вырос более чем в четыре раза.
Среднегодовой рост глобального рынка в этот период составлял около 8 процентов. Вклад IT-индустрии в валовой внутренний продукт страны увеличился в два раза и достиг 2,7 процента.
Глава правительства отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе государства и бизнеса, а также укреплению кадровой базы отрасли. Талантливые инженеры, разработчики и аналитики данных являются главным капиталом IT-сектора.
Масштабная поддержка отрасли началась по поручению президента. Целью стояло в придании индустрие мощного импульса для развития, отметил Мишустин.
