Объем реализации российских IT-продуктов превысил 5 трлн рублей

Среднегодовой рост глобального рынка в этот период составлял около 8 процентов. Вклад IT-индустрии в валовой внутренний продукт страны увеличился в два раза и достиг 2,7 процента.

Глава правительства отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе государства и бизнеса, а также укреплению кадровой базы отрасли. Талантливые инженеры, разработчики и аналитики данных являются главным капиталом IT-сектора.

Масштабная поддержка отрасли началась по поручению президента. Целью стояло в придании индустрие мощного импульса для развития, отметил Мишустин.