Объем транзакций в сервисе SberPay превысил 1 трлн рублей

Семейство SberPay включает четыре способа бесконтактной оплаты, предлагая пользователям различные варианты выбора. В России уже установлено более 2 млн терминалов Сбербанка для приема оплаты по SberPay, из которых полмиллиона поддерживают оплату улыбкой. Благодаря этому разнообразию способов оплаты, сервис становится все более востребованным среди пользователей.

Представители Сбербанка отмечают, что стараются гибко развивать сервис, учитывая потребности клиентов и партнеров. Также акцентируют внимание на расширении пула банков-партнеров, подключенных к QR-платформе Сбера.