Облако Mail.ru поможет пользователям перенести файлы из других облачных хранилищ

Для переноса данных нужно установить приложение Облако Mail.ru на компьютер, авторизоваться, войти в сторонние сервисы и следовать подсказкам облака.

Подключенные облака будут отображены в виде папок, файлами можно управлять. Их форматы автоматически конвертируются в общедоступные при переносе.

К тому же в версии для компьютера у пользователей появилась возможность работать без интернета.

В августе новые пользователи Облака получат промокоды с бесплатным доступом в сервис в течение трех месяцев. Также им будет доступно 256 Гб облачного хранилища.