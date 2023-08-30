Облако Mail.ru поможет пользователям перенести файлы из других облачных хранилищ

Облако Mail.ru поможет пользователям перенести файлы из других облачных хранилищТак файлы будут надежно защищены от потери и блокировок
Пользователи других облачных сервисов смогут подключить их к Облаку Mail.ru, в таком случае файлы будут защищены от возможных потерь и блокировок. Сейчас можно интегрировать к облаку около 11 популярных облачных сервисов, к ним относится Google Диск, Dropbox, OneDrive и другие.
Для переноса данных нужно установить приложение Облако Mail.ru на компьютер, авторизоваться, войти в сторонние сервисы и следовать подсказкам облака.
Подключенные облака будут отображены в виде папок, файлами можно управлять. Их форматы автоматически конвертируются в общедоступные при переносе.
К тому же в версии для компьютера у пользователей появилась возможность работать без интернета.
В августе новые пользователи Облака получат промокоды с бесплатным доступом в сервис в течение трех месяцев. Также им будет доступно 256 Гб облачного хранилища.