Обновленный электропоезд начал обкатку перед запуском на Ярославское направление

Опубликовано 07 марта 2026, 15:051 мин.
Обновленный электропоезд начал обкатку перед запуском на Ярославское направлениеВесной пять составов начнут возить пассажиров
На Ярославском направлении Москвы начинается тестирование обновленного электропоезда ЭП2ДМ перед запуском пассажирских рейсов. Первый состав прибыл в депо Апрелевка и проходит обкатку по Киевскому направлению в сторону Калуги. Во время испытаний специалисты проверяют тяговую и тормозную системы, работу токоприемников, высоковольтной аппаратуры и климатических установок.
Всего планируется ввести пять новых составов ЭП2ДМ. Они будут курсировать вместе с 15 поездами «Иволга 4.0». Составы создавались с учетом пожеланий пассажиров: салон выполнен в мятных и серых оттенках, установлены эргономичные кресла с USB Type-A и Type-C, дополнительные поручни и табло над дверями. Санитарные комнаты оборудованы сенсорным смесителем, дозатором мыла, сушилкой и пеленальным столиком.
Ливрея обновленных поездов включает измененную окраску лобовой части и светодиодные «реснички» для узнавания состава.