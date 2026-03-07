Обновленный электропоезд начал обкатку перед запуском на Ярославское направление

Всего планируется ввести пять новых составов ЭП2ДМ. Они будут курсировать вместе с 15 поездами «Иволга 4.0». Составы создавались с учетом пожеланий пассажиров: салон выполнен в мятных и серых оттенках, установлены эргономичные кресла с USB Type-A и Type-C, дополнительные поручни и табло над дверями. Санитарные комнаты оборудованы сенсорным смесителем, дозатором мыла, сушилкой и пеленальным столиком.

Ливрея обновленных поездов включает измененную окраску лобовой части и светодиодные «реснички» для узнавания состава.