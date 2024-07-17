Оборудование для изучения древней ДНК разработали российские ученые

Опубликовано 17 июля 2024, 16:26
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Оборудование для изучения древней ДНК разработали российские ученыеОни станут альтернативой «чистым» зонам
Ученые Московского государственного технического института разработали набор оборудования для изучения древней ДНК. Новый исследовательский комплекс включает компактные изолированные контейнеры с перчаточными манипуляторами, позволяющими исследовать древние образцы с высокой степенью защиты.
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Этот подход является недорогой альтернативой традиционным «чистым» зонам, которые требуют значительных затрат на создание и поддержание. В контейнерах заменяют атмосферу на азот высокой чистоты и используют УФ-лампы для обеззараживания, обеспечивая абсолютную защиту древней ДНК.
Комплекс перчаточных боксов позволяет работать с малыми археологическими образцами, минимизируя материальные затраты и повышая эффективность исследований. Ученые уверены, что совершенствование этой методики позволит поставить палеогенетические исследования на поток, существенно расширив возможности изучения доисторических организмов.