Оборудование для изучения древней ДНК разработали российские ученые

Этот подход является недорогой альтернативой традиционным «чистым» зонам, которые требуют значительных затрат на создание и поддержание. В контейнерах заменяют атмосферу на азот высокой чистоты и используют УФ-лампы для обеззараживания, обеспечивая абсолютную защиту древней ДНК.

Комплекс перчаточных боксов позволяет работать с малыми археологическими образцами, минимизируя материальные затраты и повышая эффективность исследований. Ученые уверены, что совершенствование этой методики позволит поставить палеогенетические исследования на поток, существенно расширив возможности изучения доисторических организмов.