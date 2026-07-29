ОДК изготовила четвертую серийную турбину большой мощности для энергетики

Во время проверки турбина продемонстрировала стабильную работу при номинальной мощности 115 МВт. Разработка ведется на предприятии «ОДК-Сатурн» в Рыбинске и предназначена для использования в энергетике в рамках импортозамещения.

Специалисты продолжают модернизацию ГТД-110М. Планируется снизить уровень эмиссии выхлопных газов в 6−8 раз, увеличить ресурс и назначенный срок службы двигателя до 125 тыс. эквивалентных часов, а также внедрить новые конструктивные решения для сокращения времени технического обслуживания и капитального ремонта.

По данным разработчиков, турбина отличается меньшими массой и габаритами по сравнению с зарубежными аналогами.