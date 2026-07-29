ОДК изготовила четвертую серийную турбину большой мощности для энергетики

Опубликовано 29 июля 2026, 19:261 мин.
ОДК изготовила четвертую серийную турбину большой мощности для энергетикиДвигатель подтвердил характеристики на испытаниях
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию Ростех, изготовила четвертую серийную газовую турбину ГТД-110М. После трехдневных приемо-сдаточных стендовых испытаний двигатель подтвердил заявленные характеристики и выдал полную мощность в электросеть.
© Объединенная двигателестроительная корпорация
Во время проверки турбина продемонстрировала стабильную работу при номинальной мощности 115 МВт. Разработка ведется на предприятии «ОДК-Сатурн» в Рыбинске и предназначена для использования в энергетике в рамках импортозамещения.
Специалисты продолжают модернизацию ГТД-110М. Планируется снизить уровень эмиссии выхлопных газов в 6−8 раз, увеличить ресурс и назначенный срок службы двигателя до 125 тыс. эквивалентных часов, а также внедрить новые конструктивные решения для сокращения времени технического обслуживания и капитального ремонта.
По данным разработчиков, турбина отличается меньшими массой и габаритами по сравнению с зарубежными аналогами.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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