ОДК начала поставки модернизированных двигателей АЛ-31СТ на Сахалин

Опубликовано 30 июля 2026, 22:501 мин.
ОДК начала поставки модернизированных двигателей АЛ-31СТ на СахалинДо конца года передадут три двигателя
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию Ростех, начала поставки модернизированных индустриальных двигателей АЛ-31СТ для новых объектов на Сахалине. Первый привод уже передали заказчику, еще два планируют поставить до конца 2026 года.
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Двигатель АЛ-31СТ разработан филиалом ОДК-УМПО — ОКБ имени Люльки. Он предназначен для газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций и имеет мощность 16 МВт. После модернизации ресурс двигателя увеличили с 75 тыс. до 125 тыс. часов, а гарантийный ресурс — с 6 тыс. до 8 тыс. часов.
Также конструкцию дополнили новой рабочей лопаткой из жаропрочного сплава, модернизированной опорой турбины высокого давления и системой удаленного онлайн-контроля работы двигателя. Всего для Сахалина до конца года планируется поставить три таких изделия.
По данным компании, поставки выполняются по графику.