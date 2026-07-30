ОДК начала поставки модернизированных двигателей АЛ-31СТ на Сахалин

Двигатель АЛ-31СТ разработан филиалом ОДК-УМПО — ОКБ имени Люльки. Он предназначен для газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций и имеет мощность 16 МВт. После модернизации ресурс двигателя увеличили с 75 тыс. до 125 тыс. часов, а гарантийный ресурс — с 6 тыс. до 8 тыс. часов.

Также конструкцию дополнили новой рабочей лопаткой из жаропрочного сплава, модернизированной опорой турбины высокого давления и системой удаленного онлайн-контроля работы двигателя. Всего для Сахалина до конца года планируется поставить три таких изделия.

По данным компании, поставки выполняются по графику.