ОДК передала первые два серийных двигателя ПД-8 для «Суперджета»

Сертификат типа на ПД-8 был выдан в июне 2026 года. При разработке использовали новые решения, технологии от проекта ПД-14 и цифровые двойники. Двигатель создан в кооперации предприятий ОДК.

ПД-8 оснащен электронной системой управления. Также разработчики работали над снижением удельного расхода топлива и массы силовой установки. В компании отмечают, что двигатель соответствует требованиям безопасности полетов.

Генеральный директор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов сообщил, что переданные два ПД-8 стали первыми серийными изделиями в рамках комплексной программы развития гражданской авиации. Он отметил, что «ОДК-Сатурн» продолжает подготовку к серийным поставкам двигателя.