Опубликовано 13 августа 2026, 18:211 мин.
ОДК передала первые два серийных двигателя ПД-8 для «Суперджета»Двигатели подготовлены к установке на самолеты
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию Ростех, передала заказчику первые два серийных двигателя ПД-8. Их планируется устанавливать на самолеты «Суперджет».
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Сертификат типа на ПД-8 был выдан в июне 2026 года. При разработке использовали новые решения, технологии от проекта ПД-14 и цифровые двойники. Двигатель создан в кооперации предприятий ОДК.
ПД-8 оснащен электронной системой управления. Также разработчики работали над снижением удельного расхода топлива и массы силовой установки. В компании отмечают, что двигатель соответствует требованиям безопасности полетов.
Генеральный директор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов сообщил, что переданные два ПД-8 стали первыми серийными изделиями в рамках комплексной программы развития гражданской авиации. Он отметил, что «ОДК-Сатурн» продолжает подготовку к серийным поставкам двигателя.