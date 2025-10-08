ОДК представила универсальный компрессор для новых двигателей АЛ-41СТ

Разработка создается конструкторами ОКБ им. А. Люльки — филиала ОДК-УМПО в Уфе. Универсальный компрессор будет применяться в двигателях мощностью 25, 32 и 42 МВт. Он позволяет адаптировать агрегаты для работы на компрессорных станциях без значительных изменений конструкции, что сокращает затраты и сроки модернизации газотранспортного оборудования.

На форуме был представлен макет двигателя АЛ-41СТ-25 и первый опытный образец нового компрессора. Испытания второго образца прошли в апреле 2025 года, а опытно-промышленная эксплуатация ведется на компрессорной станции «Арская» в Татарстане.

Двигатель АЛ-41СТ-25 отличается высоким КПД — 39% с перспективой доведения до 40%, мощностью 25,6 МВт и устойчивостью к высоким температурам. Модульная конструкция и компактные размеры обеспечивают быструю установку и обслуживание, а ресурс агрегата достигает 120 000 часов с возможностью увеличения до 150 000 часов.

Разработка была представлена на XIV Петербургском международном газовом форуме.