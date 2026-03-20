ОДК Ростеха внедрит отечественную платформу управления данными

Пилотный этап завершился в январе 2026 года. За это время система обработала свыше 67,7 миллиона строк по одной предметной области. Основные этапы внедрения планируется реализовать в течение 2026 года, а с 2027 года начнется масштабирование решения.

Платформа объединит данные из ключевых систем корпорации: ERP, CRM, системы мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер», системы межзаводской кооперации и управления нормативно-справочной информацией. Это позволит создать единый источник данных для всех подразделений и устранить разрозненность информационных систем.

Основу платформы составят пять продуктов: две СУБД (массивно-параллельная и аналитическая колоночная), платформа для оркестрации потоковых данных, система управления качеством и доступом данных, а также единый интерфейс управления кластерами. Разработка обеспечивает отказоустойчивость и безопасность. Заниматься внедрением и развитием направления будет инсорсинговая структура «ОДК-Цифровые технологии».