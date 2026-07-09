ОДК создаст линейку энергоустановок мощностью до 1,4 МВт

В состав новой линейки войдут микротурбинные установки мощностью от 60 до 200 кВт, решения на базе двигателей ВК-2500 и ТВ3−117, а также оборудование, работающее на электрохимических принципах без сжигания топлива.

Кроме того, ОДК продолжает разработку энергоустановок большей мощности. На базе двигателя АЛ-41СТ планируется создать установку мощностью 42 МВт. Также модернизируется двигатель НК-37 для мобильных электростанций мощностью 25 и 32 МВт. Для морских объектов разрабатывается агрегат мощностью 8 МВт на базе двухтопливного двигателя Е70/8РД с автоматическим переключением между видами топлива без остановки двигателя.