ОДК внедрила цифровой контроль работы 2500 станков на 11 предприятиях

Внедрение позволило сократить время простоя станочного парка на треть. На отдельных участках снижение нерегламентированных простоев достигает от 10 до 30 процентов. Больше всего станков подключено на заводах «ОДК-Салют» и «ОДК-Сатурн». В планах добавить еще около тысячи единиц особо ответственного оборудования.

Система объединяет оборудование в единую сеть. Она отслеживает загрузку станков и помогает управлять пропускной способностью производства. На каждом станке установлен экран для открытия сменно-суточных заданий. Раньше операторы заполняли бумажные журналы, теперь все действия выполняются на рабочем месте. Диспетчеры видят статус заданий в реальном времени. В перспективе система сможет давать рекомендации по регулировке параметров оборудования.